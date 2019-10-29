В ООН предупредили об увеличении числа мигрантов из Венесуэлы

Специальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции Эдуардо Стейн заявил, что по прогнозам организации в 2020 году число мигрантов из Венесуэлы возрастёт на 2 млн человек.

«По нашим прогнозам, число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в следующем году увеличится с 4,5 до 6,5 млн человек», — приводит ТАСС его слова.

Также уточняется, что около 80% мигрантов из Венесуэлы находятся в странах Латинской Америки, где им предоставляется возможность свободного передвижения и социальное обслуживание.

В январе представитель ООН заявил, что более 5 тыс. граждан Венесуэлы ежедневно уезжают в соседние страны.

В марте в связи с притоком венесуэльских мигрантов власти Эквадора продлили режим чрезвычайной ситуации в трёх провинциях страны.