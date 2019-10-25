В ООН констатировали отсутствие новых столкновений на севере Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация не зафиксировала новых столкновений после завершения военной операции Турции «Источник мира» в Сирии.

«Я счастлив, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации напряжённости или о конфликтах на северо-востоке Сирии», — цитирует его ТАСС.

22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров, которые длились более шести часов, сторонам удалось договориться, что с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.

Позднее Министерство обороны России показало инфографику, на которой отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.