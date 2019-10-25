В Госдуме оценили позицию депутатов бундестага по вопросу санкций против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил позицию депутатов бундестага по вопросу санкций против России.

Как считает Морозов, призыв Левой партии Германии к смягчению санкционного режима — результат межпарламентского взаимодействия двух стран.

«С местными депутатами ведётся работа на двухсторонней основе. В интересах обоих государств смягчение санкционного режима, потому что это мешает социально-экономическому развитию», — сказал он.

По его мнению, постепенно все остальные депутаты придут к этому мнению, но не сразу.

Морозов также напомнил, что Россия остаётся крупным партнёром Германии в вопросе применения новых технологий.

«Мы являемся очень перспективным и стабильным рынком для немецких компаний. Поэтому они заинтересованы, чтобы все ограничения были сняты», — заключил он.

Ранее в бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о потерях Евросоюза от ограничений против России.