Россия и Руанда договорились о строительстве центра ядерной науки

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатете подписали соглашение о строительстве центра ядерной науки, сообщает ФАН.

Это произошло на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Возможности центра в Руанде планируется использовать в геологии при определении элементного состава руд и минералов. Там также будут производить радиоизотопы для лечения онкологических заболеваний и для использования в промышленности и сельском хозяйстве.

Как отметили в «Росатоме», создание центра будет способствовать и подготовке специалистов по атомной промышленности, проведению исследований в области цифровых технологий.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.