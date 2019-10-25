Россия и Руанда договорились о строительстве центра ядерной науки

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатете подписали соглашение о строительстве центра ядерной науки, сообщает ФАН.
Россия и Руанда договорились о строительстве центра ядерной науки
  • РИА Новости

Это произошло на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Возможности центра в Руанде планируется использовать в геологии при определении элементного состава руд и минералов. Там также будут производить радиоизотопы для лечения онкологических заболеваний и для использования в промышленности и сельском хозяйстве.

Как отметили в «Росатоме», создание центра будет способствовать и подготовке специалистов по атомной промышленности, проведению исследований в области цифровых технологий.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.

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