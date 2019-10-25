В Чехии осудили вандализм в отношении памятников красноармейцам

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек и чешский министр культуры Любомир Заоралек негативно высказались по поводу осквернения памятников красноармейцам на чешской территории.

Соответствующие заявления политики опубликовали на своих страницах в Twitter.

«Я не согласен с насилием в отношении памятников, будь то монумент детям Винтона в Праге или памятник освобождению Остравы. Мы можем спорить о нашем прошлом... но мне не нравятся вандализм и агрессия», — написал Заоралек.

В свою очередь, Петржичек добавил, что акты осквернения монументов воинам-освободителям могут негативно отразиться на памятниках чешским солдатам и офицерам, которые установлены в других странах.

«Я не потерплю вандализма как у нас дома, так и за границей. Это может нанести ущерб нашим интересам в Европе и других частях света», — отметил министр.

Ранее в посольстве России в Чехии заявили, что осквернение памятника красноармейцам в чешском городе Острава не имеет оправдания и подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны.