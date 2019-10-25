Рябков оценил возможные планы США по сохранению контингента в Сирии

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал информацию о возможных планах Белого дома сохранить 500 военнослужащих и несколько десятков боевых танков на северо-востоке Сирии.

«Весьма определённо испытываем тревогу по поводу того, что за сигналами из Белого дома может стоять всё та же установка на сохранение условий для продолжения многокомпонентного нажима на законные власти в Дамаске», — цитирует его ТАСС.

Рябков подчеркнул, что такой подход Вашингтона расходится с позицией Москвы.

Он также выразил опасения из-за возможного обострения ситуации на северо-востоке Сирии на фоне противоречивых заявлений Вашингтона.

«Мы не хотели бы новых осложнений. Та работа, которая была проделана на уровне руководства России и Турции в последние дни, результаты переговоров в Сочи не должны ни у кого создавать соблазна что-то вновь переформатировать или поменять», — отметил представитель МИД России.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США писала, что Белый дом рассматривает возможность сохранения на северо-востоке Сирии около 500 военных и несколько десятков боевых танков, что расходится с позицией американского лидера Дональда Трампа.

В начале октября Трамп призвал США «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.