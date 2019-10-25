В МИД заявили, что США несвоевременно уведомляют о задержании россиян

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Вашингтон несвоевременно уведомляет Москву о задержании россиян на своей территории и в других государствах по запросу США, отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
В МИД заявили, что США несвоевременно уведомляют о задержании россиян
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

«Мы наблюдаем множественные нарушения Вашингтоном своих обязательств и по части своевременного уведомления нас о такого рода задержаниях и игнорирование положений имеющегося двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи», — приводит его слова ТАСС.

Рябков также заявил, что США не соблюдают подписанные ими требования Конвенции Совета Европы 1983 года, которая предусматривает обмен осуждёнными для отбытия наказания в странах гражданства.

Ранее стало известно, что осуждённая в США россиянка Мария Бутина прилетит в Москву утром 26 октября.

В сентябре правозащитник Александр Ионов заявил ФАН, что власти США не станут препятствовать возвращению Бутиной на родину сразу после освобождения из американской тюрьмы.

Бутину приговорили в США к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Впоследствии данный срок сократили.

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