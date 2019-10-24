Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.

«В ходе беседы был проведён обмен мнениями о ситуации в Сирийской Арабской Республике... Подтверждён взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении российского МИД.

Также стороны сошлись в необходимости начала работы Конституционного комитета под эгидой ООН.

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.