Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Сирии
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- РИА Новости
«В ходе беседы был проведён обмен мнениями о ситуации в Сирийской Арабской Республике... Подтверждён взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении российского МИД.
Также стороны сошлись в необходимости начала работы Конституционного комитета под эгидой ООН.
Ранее Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.