Глава ВТБ рассказал о наступлении «санкционной паузы»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что наступила санкционная пауза, которая может позволить странам Европы облегчить санкции.

«Сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила», — сказал Костин в интервью «Россия 24».

Глава ВТБ выразил надежду на то, что в ближайшее время усиления санкционного давления не произойдёт.

«Возможно, будут какие-то «подвижки», которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций», — добавил он.

В марте Канада ввела санкции в отношении России, под которые в том числе попал Андрей Костин.

В сентябре 2018 года Костин заявил, что российский банковский сектор при поддержке Центрального банка сможет устоять перед возможными новыми санкциями США.