В полиции назвали причину смерти пассажирки парома Silja Europa
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Об этом пишет Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.
Как рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде, причина смерти молодого человека «ещё выясняется».
20 октября эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.
Следователи не связывают эти две смерти между собой, кроме того, на телах отсутствуют признаки насилия.