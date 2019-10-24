В полиции назвали причину смерти пассажирки парома Silja Europa

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Полиция пришла к выводу, что 25-летняя пассажирка парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки, скончалась из-за проблем со здоровьем. Смерть второго пассажира, мужчины 21 года, пока не комментируют.
В полиции назвали причину смерти пассажирки парома Silja Europa
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Об этом пишет Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде, причина смерти молодого человека «ещё выясняется».

20 октября эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.

Следователи не связывают эти две смерти между собой, кроме того, на телах отсутствуют признаки насилия.

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