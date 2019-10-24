Столтенберг призывает не допустить бегства пленных боевиков ИГ в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает не допустить массового побега пленных боевиков террористической организации «Исламское государство»* из мест заключения на фоне осложнения ситуации на севере Сирии, передаёт Интерфакс.

«Крайне важно убедиться в том, что пленные боевики ИГ не освободятся. (Силы. — RT), присутствующие на месте событий в Сирии, обязаны гарантировать, что этого не случится и они (боевики. — RT) находятся в заключении», — сказал Столтенберг.

Он выразил обеспокоенность тем, что «рост насилия, боевые действия, нестабильность приведут к побегу пленных боевиков», и указал на необходимость деэскалации напряжённости в этом сирийском регионе с целью снижения вероятности бегства пленных.

Также Столтенберг отметил важность обсуждения возможных действий союзников по НАТО для поддержки коалиции против ИГ.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии, однако «ситуация всё ещё хрупкая».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.