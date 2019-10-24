«Росгеология» заключила соглашение с суданской провинцией Нил

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков и губернатор суданской провинции Нил Абдель Махмуд Хамад Хуссейн Аджми заключили соглашение о намерениях в рамках Экономического форума Россия — Африка в Сочи, сообщает ФАН.

Среди основных направлений сотрудничества — систематизация и оптимизация базы геологических данных по минеральному потенциалу, геологическое наблюдение окружающей среды и организация контроля добычи минеральных ресурсов.

«Росгеология» займётся курированием разработки технологических решений по переработке горных пород, а также мониторингом состояния грунтовых вод.

Кроме того, стороны договорились сформировать регулярную рабочую группу.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.