«Росгеология» заключила соглашение с суданской провинцией Нил

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Глава «Росгеологии» Сергей Горьков и губернатор суданской провинции Нил Абдель Махмуд Хамад Хуссейн Аджми заключили соглашение о намерениях в рамках Экономического форума Россия — Африка в Сочи, сообщает ФАН.
«Росгеология» заключила соглашение с суданской провинцией Нил
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Среди основных направлений сотрудничества — систематизация и оптимизация базы геологических данных по минеральному потенциалу, геологическое наблюдение окружающей среды и организация контроля добычи минеральных ресурсов.

«Росгеология» займётся курированием разработки технологических решений по переработке горных пород, а также мониторингом состояния грунтовых вод.

Кроме того, стороны договорились сформировать регулярную рабочую группу.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.

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