Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что Соединённые Штаты не рассматривают возможность нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.

«Ядерное оружие — наша гарантия от внезапного нападения и вообще от любого внезапного военного конфликта. Мы сами не собираемся никогда применять его первыми и надеемся, что против нас не будет никаких агрессивных действий», — сказал Джабаров в беседе с НСН.

Ранее в Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию. Как пишет китайское издание Sohu, Соединённые Штаты не рассматривают возможность нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.