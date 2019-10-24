В Совфеде оценили сообщения китайских СМИ о сдерживающих США факторах

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что Соединённые Штаты не рассматривают возможность нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.
В Совфеде оценили сообщения китайских СМИ о сдерживающих США факторах
  • РИА Новости

«Ядерное оружие — наша гарантия от внезапного нападения и вообще от любого внезапного военного конфликта. Мы сами не собираемся никогда применять его первыми и надеемся, что против нас не будет никаких агрессивных действий», — сказал Джабаров в беседе с НСН.

Ранее в Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию. Как пишет китайское издание Sohu, Соединённые Штаты не рассматривают возможность нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.

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