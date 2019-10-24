Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
Об этом сообщает агентство Rudaw.
«Они использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей», — цитирует её РИА Новости.
Она также обвинила турецких военных в гибели детей и в том, что военная операция Турции вынудила 300 тыс. человек покинуть свои дома.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Позднее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.