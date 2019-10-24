Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии

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Председатель исполнительного комитета Сирийского демократического совета (SDC), который является политическим крылом Сирийских демократических сил (SDF), Ильхам Ахмед во время выступления в конгрессе США обвинила Турцию в применении фосфора во время военной операции на севере Сирии.

Об этом сообщает агентство Rudaw.

«Они использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей», — цитирует её РИА Новости.

Она также обвинила турецких военных в гибели детей и в том, что военная операция Турции вынудила 300 тыс. человек покинуть свои дома.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Позднее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

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