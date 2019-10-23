В НАТО отметили важность ограничения передовых ракетных технологий
- Reuters
Речь Столтенберга опубликована на сайте НАТО.
«Нам следует подумать о том, как разработать новые правила и стандарты и применять их к распространению новых технологий, в том числе передовых ракетных технологий», — отметил генсек.
По его словам, новые технологии «представляют проблемы и возможности».
Столтенберг заявил, что «гиперзвуковые ракеты, автономные системы оружия и наступательные кибернетические возможности разрабатываются специально для использования в военных целях, и эти технологии могут иметь стратегические последствия».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений.