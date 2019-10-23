В НАТО отметили важность ограничения передовых ракетных технологий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в Брюсселе отметил важность разработки новых стандартов, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий.

Речь Столтенберга опубликована на сайте НАТО.

«Нам следует подумать о том, как разработать новые правила и стандарты и применять их к распространению новых технологий, в том числе передовых ракетных технологий», — отметил генсек.

По его словам, новые технологии «представляют проблемы и возможности».

Столтенберг заявил, что «гиперзвуковые ракеты, автономные системы оружия и наступательные кибернетические возможности разрабатываются специально для использования в военных целях, и эти технологии могут иметь стратегические последствия».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений.