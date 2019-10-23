В WikiLeaks подвергли сомнению выводы ОЗХО по «химатаке» в Думе

WikiLeaks опубликовал заявление независимой комиссии, которая ознакомилась с показаниями и документами информатора Организации по запрещению химического оружия, ставящими под сомнение выводы ОЗХО относительно предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

«На основе обширной презентации заявителя, включающей внутренние электронные письма, обмен текстовыми сообщениями и скрытые черновики докладов, мы единогласно выражаем нашу обеспокоенность в связи с неприемлемыми практиками расследования предполагаемой химатаки в Думе, недалеко от сирийской столицы Дамаска, 7 апреля 2018 года», — говорится в тексте заявления.

Как отмечается, показания убедили комиссию в том, что данные о химическом анализе, консультации по токсикологии, изучение баллистики и показания свидетелей были скрыты.

«Комиссии были представлены доказательства, которые ставят под сомнение добросовестность ОЗХО», — прокомментировал показания информатора ОЗХО главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Он отметил, что общественности чрезвычайно интересно увидеть материалы по расследованию обстоятельств произошедшего в Думе, в связи с чем призывает тех, кто обладает доступом к данным документам ОЗХО, передать их на условиях анонимности WikiLeaks.

Ранее постпред России в ОЗХО Александр Шульгин сообщил о намеренном скрытии западными странами деталей «химатаки» в сирийском городе Дума.

Подробнее — в материале RT.