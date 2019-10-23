В сирийском Алеппо восстановили главный рынок
- Reuters
Он считается связующим звеном между рынками старого города. В работах по восстановлению района участвовал ряд организаций, среди которых Генеральный директорат по древностям и музеям, власти провинции, городской совет Алеппо, Сирийский фонд развития и Фонд культуры Ага Хана.
Губернатор Хуссейн Диаб назвал открытие рынка важным шагом в процессе возвращения экономической жизни старого города, известного своей богатой промышленностью.
Ранее сообщалось, что завод под Дамаском наладил производство микроавтобусов.