В сирийском Алеппо восстановили главный рынок

В сирийском городе Алеппо восстановили главный рынок «Сахтия», сообщает ФАН.

Он считается связующим звеном между рынками старого города. В работах по восстановлению района участвовал ряд организаций, среди которых Генеральный директорат по древностям и музеям, власти провинции, городской совет Алеппо, Сирийский фонд развития и Фонд культуры Ага Хана.

Губернатор Хуссейн Диаб назвал открытие рынка важным шагом в процессе возвращения экономической жизни старого города, известного своей богатой промышленностью.

Ранее сообщалось, что завод под Дамаском наладил производство микроавтобусов.