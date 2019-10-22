Около индонезийской Суматры произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Индийского океана в 157 км к югу от города Паданг на побережье Суматры (Индонезия).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное». Ранее землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на юге Ирана.