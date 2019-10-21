Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

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Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
  • РИА Новости

«Власти США не собираются менять позицию и пересматривать свою дискриминационную визовую политику, несмотря на то что вопрос ставится вполне конкретно, остро и имеет под собой солидное правовое основание», — приводит слова дипломата на заседании комитета ТАСС.

Он отметил, что таким образом становится невозможным полноценное участие в работе комитета для ряда делегаций. 

В постпредстве также уточнили, что американские визы в этом году не получили восемь представителей МИД, Минобороны России и госкорпорации «Роскосмос», планировавших принять участие в работе Первого комитета ГА ООН. 

«Если США не воспользуются той передышкой, которую мы можем им предоставить, Россия будет вынуждена твёрдо настаивать на переносе работы и Первого комитета, и комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву», — цитирует Белоусова РИА Новости.

Ранее в офисе Генсека ООН отметили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз оказывает непосредственное влияние на функционирование институтов ООН в Нью-Йорке.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать в случае политически мотивированного отказа в визах членам российской делегации.

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