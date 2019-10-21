Пресс-служба Токаева разъяснила расширяющий полномочия Назарбаева указ

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Пресс-секретарь лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Курмангали прокомментировал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в вопросе назначения глав государственных ведомств.
Пресс-служба Токаева разъяснила расширяющий полномочия Назарбаева указ
  • РИА Новости

«Данный документ вызвал различные комментарии и интерпретации в СМИ. По моему мнению, это дежурный указ президента. Его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года», — написал он на своей странице в Facebook.

Курмангали уточнил, что данный закон предусматривает усиление полномочий Совбеза, председателем которого является Назарбаев.

При этом, по его словам, указ «на практике не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам».

«Президент по Конституции... формирует правительство, является главой государства... назначающим акимов областей, городов республиканского значения с согласия соответствующих маслихатов (местных представительных органов. — RT)», — подчеркнули в пресс-службе казахстанского лидера.

Ранее Токаев подписал указ, предполагающий согласование с Назарбаевым назначений глав министерств и руководителей ряда других органов, напрямую подчиняющихся президенту Казахстана. 

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