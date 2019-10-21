В Чили ввели чрезвычайное положение в ещё двух городах

Власти Чили приняли решение ввести чрезвычайное положение в городах Антофагаста и Вальдивия, а также в одноименных коммунах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно документам, это решение было принято из-за того, что в Антофагасте и Вальдивии «за последние сутки были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность, а также беспорядки».

Отмечается, что в коммунах назначили ответственных за национальную оборону в регионе, которые могут привлекать военных для обеспечения порядка.

Ранее сообщалось, что власти Чили приняли решение продлить комендантский час в столице страны Сантьяго на второй день подряд на фоне протестов.