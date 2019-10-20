Лавров: Москва готова к нормализации работы диппредставительств с США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что необходимо как можно скорее вернуться к нормальной работе дипломатических представительств России и США.
Лавров: Москва готова к нормализации работы диппредставительств с США
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам Лаврова, Москва «готова в любой момент эти вопросы решить на основе «нулевого варианта» и вернуться к нормальному функционированию» дипломатических учреждений.

«Я об этом говорил с государственным секретарём США Майком Помпео, с завершившим уже свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом. У них, по-моему, есть понимание, что когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше», — заявил Лавров.

В августе 2018 года Москва выразила Вашингтону решительный протест в связи с продолжающимся грубым нарушением США норм международного права в отношении российских диппредставительств.

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