Помпео осудил атаку на мечеть в Афганистане
«Вчерашняя атака на молящихся показывает трусость и жестокость тех, кто пренебрегает человеческими жизнями и привержен насилию в отношении невинных», — говорится в опубликованном Госдепартаментом США заявлении.
В Вашингтоне осудили преднамеренное нападение на мирных граждан и выразили поддержку семьям погибших.
Помпео также подчеркнул приверженность США достижению мира и стабильности в Афганистане.
18 октября в мечети в районе Хаска Мейна в Афганистане произошло два взрыва, жертвами которых стали 20 человек.