Помпео осудил атаку на мечеть в Афганистане

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США решительно осуждают атаку на мечеть в афганской провинции Нангархар, в результате которой погибли 20 человек и ещё около 50 пострадали, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Вчерашняя атака на молящихся показывает трусость и жестокость тех, кто пренебрегает человеческими жизнями и привержен насилию в отношении невинных», — говорится в опубликованном Госдепартаментом США заявлении.

В Вашингтоне осудили преднамеренное нападение на мирных граждан и выразили поддержку семьям погибших.

Помпео также подчеркнул приверженность США достижению мира и стабильности в Афганистане.

18 октября в мечети в районе Хаска Мейна в Афганистане произошло два взрыва, жертвами которых стали 20 человек.

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