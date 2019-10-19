Макрон призвал Джонсона уточнить позицию Британии по брекситу

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Лидер Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уточнить позицию Лондона относительно даты выхода королевства из состава Евросоюза после того, как британские депутаты поддержали поправку об отсрочке брексита.
Макрон призвал Джонсона уточнить позицию Британии по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Президент переговорил с британским премьер-министром и заявил о важности как можно скорее прояснить позицию (по брекситу. — RT)», — отметил собеседник агентства.

Макрон подчеркнул, что задержка в данном случае никому не пойдёт на пользу.

Ранее в ЕС призвали британское правительство проинформировать альянс о дальнейших шагах по брекситу.

19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, которая обязывает Джонсона запросить новую отсрочку брексита.

При этом сам Джонсон подтвердил намерение добиться выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

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