Медведев заявил о важной роли ООН в мировой политике

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью сербской газете «Вечерние новости», что Организация Объединённых Наций должна играть центральную роль в мировой политике.

Расшифровка интервью опубликована на сайте российского кабмина.

«Центральную роль здесь должны играть Организация Объединённых Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация. Но важны и региональные организации... такие как БРИКС, например, новые объединения, как ШОС», — сказал Медведев.

Он также отметил, что формат G8, который после исключения из него России превратился в «Большую семёрку», в настоящий момент не подходит для решения мировых проблем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители либерального миропорядка изъявляли желание закрыть ООН, а также пытались скомпрометировать Совет Безопасности всемирной организации.

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