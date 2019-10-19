СМИ: В Германии начались учения НАТО по сценарию ядерной войны
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Отмечается, что на этой неделе начались манёвры под названием «Steadfast Noon».
Уточняется, что в ходе манёвров отрабатывается использованием самолётов для транспортировки ядерного оружия.
Также сообщается, что ВВС ФРГ авиационной эскадрой, развёрнутой в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где по данным издания хранятся американские ядерные боеголовки B61.
11 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны НАТО, но будет реагировать на учения спокойно.