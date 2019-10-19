СМИ: В Германии начались учения НАТО по сценарию ядерной войны

НАТО проводит секретные учения на территории Германии, предполагающие сценарий начала ядерной войны.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что на этой неделе начались манёвры под названием «Steadfast Noon».

Уточняется, что в ходе манёвров отрабатывается использованием самолётов для транспортировки ядерного оружия.

Также сообщается, что ВВС ФРГ авиационной эскадрой, развёрнутой в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где по данным издания хранятся американские ядерные боеголовки B61.

11 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны НАТО, но будет реагировать на учения спокойно.