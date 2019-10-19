Россия привлекла внимание к проблеме русского языка в ООН

Короткая ссылка
Официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что секретариат организации уделяет недостаточно внимания распространению информации на официальных языках ООН, в том числе на русском.

«Обеспокоенность вызывает то, что ряд «отстающих» редакций не только не догоняют лидеров, но и вообще показывают критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент», — цитирует ТАСС Стржижановского.

Официальный представитель призвал секретариат выполнять мандаты в отношении официальных языков ООН.

«Секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей», — добавил он.

Стржижановский также отметил, что первые позиции английского языка неоспоримы.

16 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить