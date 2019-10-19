Россия привлекла внимание к проблеме русского языка в ООН

Официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что секретариат организации уделяет недостаточно внимания распространению информации на официальных языках ООН, в том числе на русском.

«Обеспокоенность вызывает то, что ряд «отстающих» редакций не только не догоняют лидеров, но и вообще показывают критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент», — цитирует ТАСС Стржижановского. Официальный представитель призвал секретариат выполнять мандаты в отношении официальных языков ООН. «Секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей», — добавил он. Стржижановский также отметил, что первые позиции английского языка неоспоримы. 16 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.