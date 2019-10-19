Премьер Албании пообещал продолжить добиваться вступления страны в ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама пообещал продолжить добиваться членства в Европейском союзе, несмотря на решение Совета ЕС отложить дату начала переговоров по данному вопросу.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе.

«Нам осталось лишь продолжать дальше, поскольку другой альтернативы нет. Европейская Албания — это единственная альтернатива, и это серьёзное и необходимое обязательство по отношению к другим поколениям», — приводит его слова ТАСС.

Он также отказался ответить на вопрос о своей возможной отставке, заявив, что не намерен «тратить время на тех, кому нечем заняться».

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте назвал «исторической ошибкой» отказ ЕС от начала процедуры приёма Албании и Северной Македонии в объединение.

В июне глава Евросовета Дональд Туск отметил, что не все члены Евросоюза готовы поддержать решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.