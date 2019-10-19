Премьер Албании пообещал продолжить добиваться вступления страны в ЕС

Короткая ссылка
Премьер-министр Албании Эди Рама пообещал продолжить добиваться членства в Европейском союзе, несмотря на решение Совета ЕС отложить дату начала переговоров по данному вопросу.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе.

«Нам осталось лишь продолжать дальше, поскольку другой альтернативы нет. Европейская Албания — это единственная альтернатива, и это серьёзное и необходимое обязательство по отношению к другим поколениям», — приводит его слова ТАСС. 

Он также отказался ответить на вопрос о своей возможной отставке, заявив, что не намерен «тратить время на тех, кому нечем заняться».

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте назвал «исторической ошибкой» отказ ЕС от начала процедуры приёма Албании и Северной Македонии в объединение.

В июне глава Евросовета Дональд Туск отметил, что не все члены Евросоюза готовы поддержать решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить