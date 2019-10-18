Глава Пентагона отправится на Ближний Восток 19 октября

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Глава Пентагона Марк Эспер совершит визит на Ближний Восток 19 октября для посещения военных баз США и международной коалиции и получения актуальной информации по операциям в регионе.
Глава Пентагона отправится на Ближний Восток 19 октября
  • AFP

«Завтра (в субботу, 19 октября. — RT) я вылетаю на Ближний Восток, чтобы посетить наши войска и международных партнёров и получить информацию по другим важным операциям в регионе», — цитирует министра обороны США РИА Новости.

Кроме того, Эспер планирует на следующей неделе посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии.

«Я рассчитываю встретиться в Брюсселе с турецкими и другими коллегами, чтобы подтвердить важность долговременного политического разрешения ситуации в Сирии», — уточнил он.

Ранее Эспер провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром и призвал обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии.

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