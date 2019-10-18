Эрдоган заявил о планах Турции создать 12 наблюдательных пунктов в САР

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция в рамках своей операции «Источник мира» на севере Сирии намерена установить 12 наблюдательных пунктов в создаваемой зоне безопасности.
Эрдоган заявил о планах Турции создать 12 наблюдательных пунктов в САР
  • Reuters

«На слайде продемонстрирована зона безопасности, синим цветом отмечены точки, в которых мы намереваемся создать наблюдательные пункты», — сказал он, подтвердив, что таких пунктов будет 12.

При этом турецкий лидер заявил, что Анкара готова самостоятельно создать зону безопасности. 

«Зона безопасности в Сирии должна быть создана совместно с США, однако в случае необходимости Турция готова действовать в одиночку», — цитирует его ТАСС.

Также Эрдоган заявил, что представители правительства Сирии не будут участвовать в российско-турецкой встрече в Сочи.

«Нет, они не будут присутствовать там или участвовать (в переговорах. — RT)», — сказал президент Турции. 

Ранее турецкий президент заявил, что между Анкарой и Москвой нет проблем в связи с операцией Турции в Сирии. 

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