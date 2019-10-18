Эрдоган заявил о планах Турции создать 12 наблюдательных пунктов в САР
- Reuters
«На слайде продемонстрирована зона безопасности, синим цветом отмечены точки, в которых мы намереваемся создать наблюдательные пункты», — сказал он, подтвердив, что таких пунктов будет 12.
При этом турецкий лидер заявил, что Анкара готова самостоятельно создать зону безопасности.
«Зона безопасности в Сирии должна быть создана совместно с США, однако в случае необходимости Турция готова действовать в одиночку», — цитирует его ТАСС.
Также Эрдоган заявил, что представители правительства Сирии не будут участвовать в российско-турецкой встрече в Сочи.
«Нет, они не будут присутствовать там или участвовать (в переговорах. — RT)», — сказал президент Турции.
Ранее турецкий президент заявил, что между Анкарой и Москвой нет проблем в связи с операцией Турции в Сирии.