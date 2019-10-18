В Сеуле задержали проникших на территорию дипмиссии США студентов
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«Власти попросили полицию усилить охрану рядом с посольством США и местом проживания высокопоставленного американского дипломата в Сеуле, после того как около 20 студентов проникли на территорию его резиденции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали 19 человек.
В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул ни при каких обстоятельствах не будет оправдывать «вред или посягательство на дипломатические миссии».
В ведомстве также добавили, что будут приняты все необходимые меры для защиты прилегающих к дипмиссиям территорий.
В сентябре российский МИД сообщил о проникновении неизвестного на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего пострадали недвижимость и автомобили.