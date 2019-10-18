В Сеуле задержали проникших на территорию дипмиссии США студентов

Полиция Сеула задержала 19 студентов, которые проникли на территорию дипломатической миссии США в столице Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Власти попросили полицию усилить охрану рядом с посольством США и местом проживания высокопоставленного американского дипломата в Сеуле, после того как около 20 студентов проникли на территорию его резиденции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали 19 человек.

В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул ни при каких обстоятельствах не будет оправдывать «вред или посягательство на дипломатические миссии».

В ведомстве также добавили, что будут приняты все необходимые меры для защиты прилегающих к дипмиссиям территорий.

В сентябре российский МИД сообщил о проникновении неизвестного на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего пострадали недвижимость и автомобили.