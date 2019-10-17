Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека

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Венесуэла стала одной из 14 стран, которые на 2020—2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека, сообщает ТАСС.
Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека
  • Reuters

Решение было принято на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН.

Согласно результатам голосования, Венесуэла набрала 105 голосов из 193 стран.

В Совет вошли Бразилия, Ливия, Мавритания, Судан, Намибия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Маршалловы Острова, Армения, Польша, Германия и Нидерланды.

В конце сентября делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

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