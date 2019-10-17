Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека
- Reuters
Решение было принято на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН.
Согласно результатам голосования, Венесуэла набрала 105 голосов из 193 стран.
В Совет вошли Бразилия, Ливия, Мавритания, Судан, Намибия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Маршалловы Острова, Армения, Польша, Германия и Нидерланды.
В конце сентября делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.