Маттарелла усомнился в эффективности санкций против Турции из-за Сирии

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Итальянский президент Серджо Маттарелла в ходе своего визита в Вашингтон выразил сомнение, что санкции против Турции помогут решить ситуацию в Сирии.

«Турция совершила большую ошибку, которую Италия решительно осудила. Но решение заключается не в санкциях, хотя они будут неизбежны», — цитирует его агентство ANSA.

Лидер Италии подчеркнул, что единственное решение ситуации заключается в прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии и отводе турецких войск.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные «опустошительные санкции» против Турции, если переговоры о прекращении военной операции Анкары в Сирии не увенчаются успехом.

15 октября глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о планах прекратить экспорт оружия в Турцию.

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