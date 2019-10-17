Маттарелла усомнился в эффективности санкций против Турции из-за Сирии

Итальянский президент Серджо Маттарелла в ходе своего визита в Вашингтон выразил сомнение, что санкции против Турции помогут решить ситуацию в Сирии.

«Турция совершила большую ошибку, которую Италия решительно осудила. Но решение заключается не в санкциях, хотя они будут неизбежны», — цитирует его агентство ANSA.

Лидер Италии подчеркнул, что единственное решение ситуации заключается в прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии и отводе турецких войск.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные «опустошительные санкции» против Турции, если переговоры о прекращении военной операции Анкары в Сирии не увенчаются успехом.

15 октября глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о планах прекратить экспорт оружия в Турцию.