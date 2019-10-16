В Совфеде оценили желание США возобновить переговоры с КНДР

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление помощника госсекретаря США Дэвида Стилуэлла о том, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.

«Последние два года мы наблюдаем различные состояния американо-северокорейских отношений: конфронтацию с угрозами, с подгонкой авианосцев к берегам Северной Кореи, неожиданный спуск на тормозах, встречу, саммит, много надежд и перспектив… И потом снова повторение сценария. Не знаю, насколько всё будет долговечно. Если мы увидим реальное преодоление — хорошо. Стоит отметить, что любые переговоры всегда лучше, чем состояние конфронтации», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, у Северной Кореи есть все основания требовать у своих партнёров «решения многих вопросов, касающихся её безопасности».

«Если голос Северной Кореи будет услышан, мы сможем только приветствовать такие переговоры», — сказал он.

Ранее помощник госсекретаря США сообщил, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.