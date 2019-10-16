AFP: Канада временно приостанавливает поставки вооружения в Турцию

Власти Канады приняли решение временно приостановить поставку вооружения Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление канадского МИД.

«В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию, которые охватывают «контролируемые товары» — в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством», — приводит РИА Новости заявление. Ранее Германия и Франция приняли решение приостановить поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии. 9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» в Сирии.