AFP: Канада временно приостанавливает поставки вооружения в Турцию
«В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию, которые охватывают «контролируемые товары» — в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Германия и Франция приняли решение приостановить поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» в Сирии.