AFP: Канада временно приостанавливает поставки вооружения в Турцию

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Власти Канады приняли решение временно приостановить поставку вооружения Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление канадского МИД.

«В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию, которые охватывают «контролируемые товары» — в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Германия и Франция приняли решение приостановить поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» в Сирии.

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