Пушков прокомментировал санкции США в отношении Турции

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал введение новых санкций США в отношении Турции.

«Сколько бы в Вашингтоне ни осуждали Анкару, о своём кармане ни за что не забудут. Что делает очевидным: реакция США, бросивших своих курдских союзников, — буря в стакане воды», — написал политик в Twitter.

Минобороны США заявило, что из санкций США в адрес Турции будут исключены поставки американского оружия. Сколько бы в Вашингтоне ни осуждали Анкару, о своём кармане ни за что не забудут. Что делает очевидным: реакция США, бросивших своих курдских союзников, - буря в стакане воды. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019

В июле сенатор прокомментировал возможное введение санкций США против Турции из-за С-400, заявив, что Анкара «должна была послушно закупать ненужные ей системы Patriot, а не С-400, и тогда санкций не было бы».

США ввели санкции в отношении Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств, а также главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Такое решение стало ответом на военную операцию «Источник мира» в Сирии.