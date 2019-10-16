Украинская делегация с главой Минфина отправилась в Вашингтон

Украинская делегация отправилась в США для переговоров с представителями американского и европейских министерств финансов и других финансовых организаций.

Об этом сообщила в Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелёт в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских минфинов, американского казначейства и инвесторами», — написала она.

Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым 44% украинцев считают сотрудничество с Международным валютным фондом полезным.

В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.