Правительство Японии одобрило ратификацию торгового соглашения с США

Правительство Японии одобрило проект резолюции о ратификации торгового соглашения с США для его внесения на рассмотрение в парламент, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Сегодня в ходе заседания кабинета министров был одобрен проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США, заключённого в конце сентября», — приводит его выступление в ходе пресс-конференции в Токио ТАСС.

Ожидается, что парламент одобрит резолюцию в декабре, и соглашение вступит в силу с 1 января 2020 года.

25 сентября лидер США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали новое торговое соглашение.