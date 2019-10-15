Правительство Японии одобрило ратификацию торгового соглашения с США
«Сегодня в ходе заседания кабинета министров был одобрен проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США, заключённого в конце сентября», — приводит его выступление в ходе пресс-конференции в Токио ТАСС.
Ожидается, что парламент одобрит резолюцию в декабре, и соглашение вступит в силу с 1 января 2020 года.
25 сентября лидер США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали новое торговое соглашение.