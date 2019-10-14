В Госдуме прокомментировали заявление МИД о готовящихся консультациях по Курилам с Японией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление МИД о готовящихся консультациях с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

«Понятно, что ни на какие уступки в плане Курил Россия не пойдёт. Но это не отменяет разговоров об инвестициях и совместных экономических проектах на островах», — отметил депутат.

По его словам, Курильские острова — это территория исключительной юрисдикции России, и совместная хозяйственная деятельность возможна только в интересах страны и людей, которые там проживают.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что, согласно договорённости, теперь консультации должны пройти в Москве.