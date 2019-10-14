В Совфеде прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию

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Член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
В Совфеде прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию
  • РИА Новости

«Саудовская Аравия — это страна с большими запасами ресурсов, с серьёзными финансовыми ресурсами, энергетическими ресурсами. Страна заинтересована в контактах с Россией по-поводу вооружения», — заявил Джабаров.

По его словам, Москва находится в хороших отношениях со всем Ближним Востоком.

Со своей стороны, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Nation News отметил, что Саудовская Аравия хочет сохранить баланс сил на Ближнем Востоке и обезопасить себя и свои нефтяные и газовые месторождения.

«Им нужно заручится определённой системой безопасности, для чего и подходят российские системы вооружения», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 соглашений.

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