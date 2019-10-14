СМИ: Армия САР разместит войска на границе с Турцией
«За последние пять дней было совершено несколько жестоких преступлений в отношении мирных жителей.. Для того, чтобы защитить гражданских от этих нападений, мы достигли соглашения с правительством Сирии», — говорится в заявлении СДС, которое было опубликовано агентством Firat.
Уточняется, что это соглашение позволит «освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наёмниками районы Сирии, включая Африн».
Ранее Firat сообщило, что в результате атаки Сирийских демократических сил в Рас эль-Айне погибли 75 турецких солдат.