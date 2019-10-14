Лидер Кипра сообщил о готовности к встрече по кипрскому урегулированию

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Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о готовности к участию в трёхсторонних переговорах по кипрскому урегулированию «в любое время и в любом месте».

«Президент Кипра сообщил, что он готов к трёхсторонним переговорам с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и лидером кипрских турок Мустафой Акынджи по вопросу кипрского урегулирования», — говорится в сообщении Кипрского информационного агентства.

Анастасиадис также уточнил, что у него нет возражений по поводу места и даты переговоров.

В июле 2017 года переговоры по объединению Кипра, разделённого на греческую и турецкую части, завершились без подписания соглашения.

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