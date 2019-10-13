Премьер Пакистана намерен содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан по итогам переговоров с иранским лидером Хасаном Рухани в Тегеране заявил о готовности содействовать диалогу Ирана и Саудовской Аравии.
Премьер Пакистана намерен содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Star.

«Пакистан не хочет конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Я буду рад способствовать переговорам между Тегераном и Эр-Риядом», — заявил Хан на пресс-конференции.

Он также отметил, что переговоры с Рухани были конструктивными.

Ранее лидер России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, при этом выступив против возложения ответственности за произошедшее на Иран.

14 сентября беспилотники атаковали два НПЗ в Саудовской Аравии, после чего на заводах произошли пожары. 

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а также Соединённые Штаты обвинили в атаке Иран.

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