Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю
«Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый «задний двор» мировой экономики и политики - это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока», — цитирует РИА Новости Чижова.
Постпред отметил, что на пути к этому возможны такие шаги как отмена санкций и прекращение подмены международного права на «миропорядок, основанный на правилах».
24 июля Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу следует накопить «критическую массу политической воли» для того, чтобы взаимодействие с Москвой улучшилось.