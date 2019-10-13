Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.

«Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый «задний двор» мировой экономики и политики - это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока», — цитирует РИА Новости Чижова.

Постпред отметил, что на пути к этому возможны такие шаги как отмена санкций и прекращение подмены международного права на «миропорядок, основанный на правилах».

24 июля Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу следует накопить «критическую массу политической воли» для того, чтобы взаимодействие с Москвой улучшилось.

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