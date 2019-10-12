Москва и Эр-Рияд подпишут соглашение о культурном сотрудничестве

Министерства культуры России и Саудовской Аравии подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере культуры. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

РИА Новости

Отмечается, что 14 октября министр культуры Владимир Мединский посетит Саудовскую Аравию в составе официальной делегации в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в королевство. «В частности, глава Минкультуры России примет участие в подписании меморандума о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры России и Министерством культуры Королевства Саудовская Аравия», — заявили в ведомстве. Российский президент Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14—15 октября.