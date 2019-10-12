Ирак намерен подать запрос на восстановление членства Сирии в ЛАГ
- РИА Новости
«В ближайшее время Багдад подаст официальный запрос на полноценное восстановление членства Сирии в ЛАГ», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим агентство уточняет, что генсек организации Ахмед Абуль Гейт также отметил, что «настало время для возвращения Сирии в арабскую систему».
«Но восстановление членства Сирии в ЛАГ будет зависеть от того, как власти страны выполнят выдвигаемые к нему требования», — указал глава ЛАГ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что препятствует возвращению Сирии в состав Лиги арабских государств.