Ирак намерен подать запрос на восстановление членства Сирии в ЛАГ

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что иракская сторона собирается подать официальный запрос на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).

«В ближайшее время Багдад подаст официальный запрос на полноценное восстановление членства Сирии в ЛАГ», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим агентство уточняет, что генсек организации Ахмед Абуль Гейт также отметил, что «настало время для возвращения Сирии в арабскую систему».

«Но восстановление членства Сирии в ЛАГ будет зависеть от того, как власти страны выполнят выдвигаемые к нему требования», — указал глава ЛАГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что препятствует возвращению Сирии в состав Лиги арабских государств.