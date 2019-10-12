Ирак намерен подать запрос на восстановление членства Сирии в ЛАГ

Короткая ссылка
Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что иракская сторона собирается подать официальный запрос на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).
Ирак намерен подать запрос на восстановление членства Сирии в ЛАГ
  • РИА Новости

«В ближайшее время Багдад подаст официальный запрос на полноценное восстановление членства Сирии в ЛАГ», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим агентство уточняет, что генсек организации Ахмед Абуль Гейт также отметил, что «настало время для возвращения Сирии в арабскую систему».

«Но восстановление членства Сирии в ЛАГ будет зависеть от того, как власти страны выполнят выдвигаемые к нему требования», — указал глава ЛАГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что препятствует возвращению Сирии в состав Лиги арабских государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить