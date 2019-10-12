Вице-премьер Китая передал Трампу послание от Си Цзиньпина
«Спасибо за возможность встретиться, поговорить. Все мои коллеги рады этому. Вот специальное послание для Вас», — цитирует его ТАСС.
Лю Хэ отметил определённый прогресс в экономических отношениях с США и пообещал продолжить усилия для дальнейшего развития двусторонних связей.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о достижении «очень существенной первой фазы» сделки с Китаем в ходе торговых переговоров.
В частности, Вашингтон принял решение приостановить повышение пошлин на китайские товары на сумму в $250 млрд, запланированное на 15 октября.