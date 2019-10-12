Помпео объяснил отправку военных в Эр-Рияд помощью в сдерживании Ирана
«США направляют дополнительные силы и технику в Саудовскую Аравию для укрепления её оборонного потенциала и помощи в возобновлении сдерживания иранской агрессии», — написал он в своём Twitter.
Помпео призвал Иран полностью изменить поведение и «действовать как нормальная страна».
«В противном случае он (иранский режим. — RT) столкнётся с крахом своей экономики», — предупредил глава Госдепартамента США.
Ранее Пентагон объявил о размещении дополнительно 3000 военнослужащих в Саудовской Аравии.
В конце сентября сообщалось о решении США разместить в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и направить в страну около 200 военных.
По данным The Wall Street Journal, подобный шаг вызван атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии 14 сентября.