Помпео объяснил отправку военных в Эр-Рияд помощью в сдерживании Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон принял решение направить дополнительный военный контингент в Саудовскую Аравию для укрепления оборонного потенциала Эр-Рияда и сдерживания «агрессии» Ирана.

«США направляют дополнительные силы и технику в Саудовскую Аравию для укрепления её оборонного потенциала и помощи в возобновлении сдерживания иранской агрессии», — написал он в своём Twitter.

Помпео призвал Иран полностью изменить поведение и «действовать как нормальная страна».

«В противном случае он (иранский режим. — RT) столкнётся с крахом своей экономики», — предупредил глава Госдепартамента США.

Ранее Пентагон объявил о размещении дополнительно 3000 военнослужащих в Саудовской Аравии.

В конце сентября сообщалось о решении США разместить в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и направить в страну около 200 военных.

По данным The Wall Street Journal, подобный шаг вызван атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии 14 сентября.

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