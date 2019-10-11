В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эту операцию, сообщил, что в настоящий момент Россия будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».