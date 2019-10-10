Пристайко и Блок обсудили расследование роли Украины в крушении МН17

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что нидерландская и украинская стороны начали переговоры относительно расследования роли Украины в крушении МН17 в Донбассе.
Пристайко и Блок обсудили расследование роли Украины в крушении МН17
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается расследования по закрытию воздушного пространства, то оно будет проводиться независимым следственным органом. Мы уже начали разговоры по этому поводу», — заявил Блок в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

По словам нидерландского министра, Пристайко заверил его, что украинская сторона будет содействовать этому расследованию.

Ранее в ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле МН17.

8 октября парламент единогласно поддержал эту идею.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17, в июле 2014 года потерпел крушение в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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