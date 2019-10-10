Пристайко и Блок обсудили расследование роли Украины в крушении МН17
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается расследования по закрытию воздушного пространства, то оно будет проводиться независимым следственным органом. Мы уже начали разговоры по этому поводу», — заявил Блок в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.
По словам нидерландского министра, Пристайко заверил его, что украинская сторона будет содействовать этому расследованию.
Ранее в ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле МН17.
8 октября парламент единогласно поддержал эту идею.
Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17, в июле 2014 года потерпел крушение в небе над Донецкой областью.
В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.